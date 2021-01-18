新冠肺炎｜新加坡6月復辦「香格里拉對話」

新加坡政府稱2021年恢復舉辦香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，SLD），定於6月4日至6日舉行。SLD又名亞洲安全峰會（Asia Security Summit），2020年6月因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情取消。

香格里拉對話是由以英國倫敦為基地的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）發起、在新加坡政府支持下2002年起舉辦的多邊論壇，因其每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。

IISS稱，2021年會致力有一個「異常有力」的對話。

新加坡國防部長黄永宏1月18日在Facebook發文：「香格里拉對話將在今年恢復舉行，因新加坡已採取更有效的安全措施，並且正在進行疫苗接種。」

Due to COVID-19, we had to cancel the Shangri-La Dialogue last year. The Shangri-La Dialogue will resume this year, as... 由 Ng Eng Hen 發佈於 2021年1月18日 星期一

新加坡在國內疫情相較其他地方穩定的情況下，開始推動舉辦國際會議。受疫情影響，本在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）也改在新加坡舉行，定在5月25日至28日舉辦。