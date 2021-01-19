新冠肺炎｜德國出現新變種病毒　英病毒或在日本社區傳播

德國媒體1月18日報道，巴伐利亞州（Bavarian）一間醫院發現新的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株，與英國、南非或巴西變種病毒株都不同。日本厚生勞動省同日稱，英國變種病毒很可能已在日本境內擴散。韓國中央防疫對策本部則指，該國確診第一宗巴西變種病毒確診個案。

巴伐利亞州加米施－帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）一間醫院的副醫療總監施托克克勞斯納（Clemens Stockklausner）出席記者會時表示，這間醫院12日首次在新冠病毒檢測設備中發現異常。

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日本厚生勞動省表示，3名靜岡縣居民沒有去過英國，也沒與曾到英國的人有任何接觸，卻感染英國變種病毒，這表明很大可能該病毒株已在日本社區傳播。

韓國中央防疫對策本部稱，最新發現的巴西變種病毒案例導致該國的變種病毒感染病例總數上升至18宗，當中包括15宗英國變種病毒病例和2宗南非變種病毒個案。

捷通社（CTK）18日引述國家公共衛生研究所（National Institute of Public Health）報道，捷克也出現首宗英國變種病毒確診病例。