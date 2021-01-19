新冠肺炎｜譚德塞斥疫苗分配不平等　有貧窮國家只得25劑

世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月18日表示，於分發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗方面，全球瀕臨「災難道德失敗」的邊緣，促請各國和製造商更加公平分配疫苗。

譚德塞於世衛執行委員會本周舉行的會議表示，富有國家的較年輕和較健康成人能夠先於貧窮國家的較年長人士或醫護接種疫苗，做法不正確。他也提到，近50個較富有國家已經施打逾3,900萬劑疫苗，但有一個貧窮國家只獲分發25劑疫苗。他未有點名指出該國，但世衛發言人表示是非洲國家畿內亞。

圖為2020年1月30日，世界衛生組織總幹事譚德塞於瑞士日內瓦的總部出席記者會。（美聯社）

譚德塞批評大部份疫苗製造商優先應付富有國家的監管審批程序，而不是向世衛提交完整檔案。他表示，藥廠和各國簽署的雙邊協議或拖延新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）分發疫苗的過程，並造成市場的混亂。他指，「自己優先政策」導致世界最貧窮和最易受影響的人處於危險之中。

世衛的新冠肺炎疫苗實施計劃期望根據需要向所有國家發放疫苗，目前已經從五個生產商預留20億劑疫苗，並可以增購10億劑。譚德塞表示，目標是下月開始發放疫苗。