拜登就任｜美國候任副總統賀錦麗辭任加州參議員

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-19 10:45

美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）1月18日致函加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）辭任參議員，同日中午生效。她感謝加州人，讓她於過去四年有幸於參議院為他們服務。

賀錦麗發布影片宣布辭任參議員，並感謝加州人的支持。她表示，這不是告別，而是即將以副總統的身份跟大家說「你好」。賀錦麗將成為美國首位女副總統，也是首位非裔和首位亞裔副總統。

由於民主黨和共和黨於參議院分別把持50席，將兼任議長的賀錦麗或有機會於參議院表決平手時投票。她於《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）撰文，表示有必要時將履行憲法責任，但希望參議院會找出共同點和為美國人民做事，而不是陷於平手局面。

圖為2021年1月16日，美國候任副總統賀錦麗於特拉華州出席活動和發言。（美聯社）

州長紐瑟姆已經揀選州務卿帕迪利亞（Alex Padilla）接替賀錦麗出任參議員。她將會是首位來自加州的拉丁裔參議員。