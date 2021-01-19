拜登就任｜上任首日料公布移民法　1100萬人有望8年後成美國公民

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-01-19 12:21

美國傳媒1月18日引述知情人士披露，美國候任總統拜登（Joe Biden）計劃在1月20日公布一項全面的移民法案，大約1,100萬在美國居住，但沒有合法身份的人有望8年後獲得美國公民身份。

圖為2021年1月17日，在拜登就職典禮1月20日在華盛頓舉行前夕，華盛頓中心地帶的保安措施日趨嚴密，華盛頓街頭保安人員隨處可見。（新華社）

據美聯社報道，拜登計劃在就任美國總統的第一天，即2021年1月20日，公布一項全面的移民法案，希望為大約1,100萬在美國居住，但沒有合法身份的人提供一條8年獲得公民身份的途徑。

據一位不願透露姓名的知情人士透露，該法案預計將有數百頁，將在拜登1月20日宣誓就職後提交。

根據該法案，截至2021年1月1日居住在美國的人，如果沒有合法身份，將有5年的時間獲得臨時合法身份，即綠卡，前提是他們通過背景調查、納稅並滿足其他基本要求。從那以後，如果他們決定申請美國公民身份，他們需要3年的時間才能入籍。

圖為2021年1月17日，在拜登就職典禮即將舉行的前夕，國會大廈全力展開保安準備工作。（AP）

這與特朗普（Donald Trump）政府嚴厲的移民政策形成了巨大反差。

在特朗普對移民實施了4年的限制政策和大規模驅逐出境之後，這項立法使拜登走上了實現一項對拉丁裔選民和其他移民社區很重要的競選承諾的軌道，為那些近年來沒有合法身份的人提供了獲得美國公民身份的最快途徑之一。

但該法案沒有包括許多共和黨人所青睞的加強邊境安全的內容，這讓法案能否在國會獲得通過帶來疑問。