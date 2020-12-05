美國移民迎喜訊　法院下令特朗普政府恢復「追夢人」計劃

美國法院12月4日下令從即日起，特朗普（Donald Trump）政府須全面恢復俗稱「追夢人」（Dreamers）的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA）。

這項計劃是在前總統奧巴馬（Barack Obama）政府時期通過，讓在童年時期非法入境美國的移民免遭驅逐出境，特朗普上台後，該政府2020年7月決定計劃不再接受新申請。

美國布魯克林聯邦地區法院法官加勞菲斯（Nicholas Garaufis）如今裁定，政府必須允許讓符合條件的移民提交申請，國土安全部須於12月7日前在官方網站發表公告，宣布全面恢復計劃。

根據統計，在美國無合法居留文件的移民超過1,000萬人。這項計劃在美國一直引來不同立場者的爭拗，2012年，時任總統奧巴馬簽署行政命令推行計劃，以幫助部分在美國生活的無證件移民，這項計劃過去已保護約70萬獲稱為「追夢人」的移民，他們可獲得為期2年的保障，包括獲准工作，且有效期可以延長。

特朗普政府2017年上台後試圖廢除計劃，案件進入最高法院審理，最高法院在2020年6月裁定特朗普政府沒有依循適當行政程序終止這項政策。之後國土安全部決定在2020年夏天僅恢復計劃部分內容，限制計劃僅適用於已申請者，不接受新案申請，也把計劃的延長效期由2年縮減至1年。

美國2020年大選總統當選人拜登（Joe Biden）已表示，他準備恢復追夢人計劃。