新冠肺炎｜中國否認延誤抗疫　英美強調世衛須改革

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-20 02:00

世界衛生組織（WHO）一個跨國獨立小組的中期報告指，中國原可更早阻止新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散，同時呼籲改革世衛後，中國1月19日稱報告中的某些段落「與事實不一致」。美國同日則表示，世衛成員國必須領導改革這個組織。

來自中國國家衞生健康委員會的孫陽（音譯：Sun Yang）19日向世衛組織執行委員會表示，「面對未知的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），中國立即通知世衛（疫情的）流行情況，及早分享病毒基因組序列並採取最全面、徹底和嚴格的預防和控制措施」。

美國衞生部全球事務辦公室總監格瑞斯比（Garrett Grigsby）則說要努力改革世衛，包括做出任何向聯合國提供額外資金的決定。格瑞斯比稱：「向世衛和更廣泛的國際體系提供（讓其）有效、高效、獨立且具透明度地開展工作的工具，是我們的責任」。英國代表七國集團（G7）官員則認為，世衛的任何改革須遠大而以有力證據為基礎下進行。

中國外交部發言人華春瑩同日較早時回應稱，這個報告認為中國有關部門可以做得更好，中方當然應該努力做得更好，不僅是中國，美國、英國、日本或者其他任何國家都應該努力做得更好，永遠都是沒有最好，只有更好，但這與個別西方媒體稱中國做得不好是兩碼事。

由新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）和利比里亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）領導的審查全球疫情處理專家組18日在一份中期報告中表示，中國官員原本可以在2020年1月、疫情爆發初期採取更有力的公共衛生措施來阻止疫情擴散。報告又批評世界衛生組織（WHO）直到同年1月30日才把疫情列入「國際關注的突發公共衛生事件」。

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