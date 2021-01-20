新冠肺炎｜英衞生大臣夏國賢曾接觸確診人士　須自我隔離

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英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，當地在1月19日錄得破紀錄的1,610人死亡。而衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）同日表示，收到國民保健制度（NHS）的手機應用程式警告，指自己可能曾與確診者接觸，因此需自我隔離最少至24日。

曾在去年3月確診的夏國賢19日天在Twitter稱：「我昨晚被@NHSCOVID19app提醒要自我隔離，所以我將留在家中不離開直至周日（24日）。」

他還說：「我們所有人都能在控制這種病毒方面發揮作用。」

英國在19日錄得33,355宗確診，較前一天的37,535宗少，亦是自12月27日以來的最低數字，惟單日仍新增1,610宗死亡病例，創疫情以來單日新高。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University，JHU）即時統計數據顯示，截至20日上午3時21分，英國累計有3,476,786人確診，當中91,643人死亡。

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