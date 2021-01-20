拜登就任｜前國師班農、金主布羅迪　最後一天特朗普特赦了誰？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-20 21:08

美國總統在䣃任前，都會「大赦天下」對一些犯有聯邦罪行的人進行特赦，特朗普（Donald Trump）也不例外，他在1月19日最後一天向143人給予特赦或減刑。不過特朗普的特赦就包括一些曾支持他的心腹，以下就是一些令人注目的臉孔。

圖為8月20日，班農（STEVE BANNON）離開法院。班農在被控在籌集美墨邊境圍牆捐款期間洗黑錢。（Reuters）

班農（STEVE BANNON）

美國前國師班農，在特朗普2016年上任時擔任白宮首席戰略顧問。不過後來因過分激進的取態令兩人關係漸生變化，後來辭去職務離開。班農對特朗普政府孤立和排外政策起關鍵作用。

班農同時是極右平台賴特巴特新聞（Breitbart News Network）前主席，以宣揚極右主義著稱。2020年11月班農因稱要把國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）斬頭，而遭Twitter封鎖帳戶。班農在2020年被控在籌集美墨邊境圍牆捐款期間洗黑錢，案件正在審理中。

布羅迪（Elliott Broidy）

布羅迪是時任共和黨全國委員會副主席，同時是共和黨主要金主之一。布羅迪在2016年特朗普競選時擔任了選舉籌款委員會職位。

布羅迪在2018年被爆捲入馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞，企圖遊說政府放棄調查一馬基金案件。在2020年聯邦調查局以充當代理人身分，指控布羅迪替馬來西亞及中國政府作為說客，收受不法資金。布羅迪認罪，遭充公660萬美元，同時面臨5年監禁。

圖為2013年3月，基爾帕特里克（Kwame Kilpatrick） 被控洗黑錢等多項罪外成立，判監23年。（Reuters）

基爾帕特里克（Kwame Kilpatrick）

這位前底特律市長2013年被控20多項貪污及敲詐罪名，重囚23年。底特律市在同年破產，雖然破產不完全是市長失職的理由，但基爾帕特里克的貪污行為，令底特律市的財政狀況一度雪上加霜。

韋斯（Sholam Weiss）

韋斯是美國前商人及慈善活動家，在2000年因多項涉及洗黑錢、貪污及敲詐等罪名，重囚835年，成為美國被迄今判監最重的白領罪犯。他的犯案直接導致了美國國家遺產人壽保險公司的破產。

但由於他年事已高，在獄中服役近20年並患有疾病，在他的親友的爭取下，成功被列入了特赦名單中。

圖為2015年小韋恩（Lil Wayne）在演唱會上表演。小韋恩因被發現非法管有槍械被控。（Reuters）

小韋恩（Lil Wayne）

美國著名繞舌歌手，曾獲格萊美最佳繞舌歌手獎。小韋恩在2019年2月搭乘私人飛機降落在邁阿密時，被搜出一把裝著子彈的鍍金手槍，警方以非法持有槍械罪將其拘捕。

在10月他曾與特朗普會面，並在Twitter上帖文稱這是一個「棒極了的會面」。

案件在2020年12月審理，小韋恩被判有罪，正面臨最高10年的監禁。

萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）

萊萬多夫斯基是前Google員工，自動駕駛工程師，曾協助成立Google自動駕駛公司（後成為Waymo）。他在跳槽往Uber前，盜取了Google有關自動車的技術檔案與大量藍本，引發2017年Google起訴Uber案。

在2020年，萊萬多夫斯基與檢方達成認罪協議，向Google賠償76萬美元損失和9.5萬美元的罰款，最終檢方同意撤銷33項控罪中的32項，莱萬多夫斯基被判囚18個月。