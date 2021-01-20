拜登就任｜布林肯：將保留駐耶路撒冷大使館　盼助巴勒斯坦建國

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-20 16:34

美國候任總統拜登（Joe Biden）的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）1月19日出席參議院提名聽證會。他表示，新政府不會推翻總統特朗普（Donald Trump）承認耶路撒冷（Jerusalem）是以色列首都的決定，但將協助巴勒斯坦人建國。

被參議員克魯茲（Ted Cruz）問到美國對耶路撒冷的立場是否不變，以及是否保留位於耶路撒冷的美國駐以色列使館，他毫無猶豫回答「是的，是的」。

布林肯表示，拜登將更努力嘗試讓巴勒斯坦人繼續朝獨立建國邁進，但也坦承有不少的困難。他說：「想要確保以色列身為一個猶太民主國家的未來，並給予巴勒斯坦人一個他們有權建立的國家，最好的途徑就是透過所謂的『兩國方案』。」他坦言很難於這方面取得近期的進展，重要的是確保任何一方不會採取導致進程更加困難的行動。

圖為2018年5月14日，美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，白宮高級顧問伊萬卡和財政部長姆努欽出席揭幕儀式。（Getty）

耶路撒冷仍然是中東衝突的核心問題。巴勒斯坦人聲稱1967年以色列非法佔領的東耶路撒冷應該成為巴勒斯坦未來建國的首都。2017年，特朗普打破國際共識，承認耶路撒冷是以色列的首都，並決定將美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。