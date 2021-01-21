菲律賓附近海域7.1級強烈地震　達沃市有震感

撰文：成依華
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菲律賓附近海域1月21日發生黎克特制7.1級地震，震源深度116公里，該國東南部達沃市居民感受到強烈震動。太平洋海嘯預警中心（PTWC）之後指，預計不會出現海嘯。
菲律賓當地部門測量地震為黎克特制7.1級，至於美國地質調查局（USGS）測量該地震為黎克特制7級，震源深度為95.8公里。
地震發生於菲律賓達沃市（Davao）的東南方海域：
#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/SXje2z9Fpy— BMKG (@infoBMKG) January 21, 2021
有菲律賓達沃市居民感受到震動，部分市民在網上留言稱感到強烈地震。
Strong earthquake hit #Davao just now. Keep safe everyone!— ARareWolf (@aRareWolfff) January 21, 2021