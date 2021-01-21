日本法院裁決　國籍法不容許雙重國籍合憲

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-01-21 23:34

日本國籍法不容許雙重國籍，遭民眾入稟挑戰，東京地方法院1月21日宣判，裁定禁止雙重國籍沒有違憲。

目前該國規定，若果一名日本民眾主動選擇取得外國國籍，他或她便將失去日本國籍。

日本國籍法目前不容許國民有雙重國籍，圖為2020年8月在東京街頭（Getty）

8人發起法律戰

在2018年，有8名男女入稟法院挑戰這項規定，他們年齡由30多歲至80多歲不等，其中6人為居住外國後喪失日本國籍的民眾，他們已取得瑞士或列支敦士登（Liechtenstein）國籍，另外2人則是希望可以獲雙重國籍的日本人。

原告一方批評該規定違反憲法內讓民眾追求幸福的權利，也違反法律下的平等保護，要求政府承認他們的日本國籍。其中一名原告野川等（Hitoshi Nogawa）早在52年前到瑞士經營貿易公司，他稱是出於工作需要入籍瑞士，形容被迫放棄日本國籍是「痛苦經歷」。

政府：雙重國籍會引起嚴重矛盾

日本政府一方則稱政策合理，認為雙重國籍會引起嚴重矛盾，例如一名個人應由哪個國家保護，以及民眾向哪個地方納稅。

日本東京地方法院最後裁決國籍法並未違憲，裁判長森英明指，日本憲法規定要有放棄國籍的自由，但沒有規定持續擁有國籍的權利，另一方面，國籍法的規定一邊盡可能防止雙重國籍，一邊也保障民眾更改國籍的自由，認為立法目的合理。

大坂直美2019年宣布會放棄美國籍的決定，圖為她2020年9月參加美國網球公開賽的比賽（Getty）

大坂直美曾放棄美籍

共同社報道，截至2019年10月，估計約有51.8萬名日本人在其他國家有永久居留權，但政府無法證實當中有多少人取得雙重國籍。

日本其中一個受注目的例子為網球手大坂直美，她本來擁有日本與美國的雙重國籍，之後在22歲生日前宣布會放棄美籍。