【東京奧運】大坂直美國籍二選一　望為出生地帶來首面網球金牌

日本出生、美國成長的網球手大坂直美，去年先奪美國網球公開賽女單冠軍、今年再於澳網封后，風頭一時無兩。這位世界排名第3的球手，昨日宣布一項重要決定。

大坂直美的母親為日本人、父親則是海地裔美國人，她生於日本，但在3歲已隨家人移居美國，持有日本及美國雙重國籍。按照日本法規，所有持雙重國籍的國民年滿22歲之時，必需選擇其中之一，大坂直美下周三（16日）將滿22歲，她亦在生日之前宣布其決定。

NBA球隊多倫多速龍及侯斯頓火箭在日本埼玉合演季前熱身賽，大坂直美亦是座上客。（Getty Images）

昨日在埼玉觀賞NBA季前熱身賽的大坂直美向日本NHK透露，自己已決定選擇放棄美國籍，並在明年的東京奧運代表日本出賽：「能夠在東京奧運代表日本，將是一件很特別的事。」她更直言，從未想過代表其他地方出賽，「首次參加奧運，我想代表的國家只有一個，相信這會成為我其中一個最難忘的回憶」。大坂又向奧運官方頻道稱，十分期待奧運開幕禮，「若能參加，將是莫大榮幸」。

大坂直美周日在中國公開賽決賽反勝應屆法網冠軍芭迪（Ashleigh Barty）。（Getty Images）

曾婉拒到美國國家隊基地受訓 劍指日本首面網球金牌

事實上，大坂直美的父母曾稱，在女兒小時候已決定她未來只會代表日本參賽，因為「她在大阪出世、也在日本及海地的文化中長大，她也自覺是日本人」。美國網球協會在大坂16歲時，曾邀請她到位於博卡拉頓的國家隊基地訓練，但被婉拒。大坂直美在2018年擊敗莎蓮娜威廉絲奪美網冠軍，成為首位奪得大滿貫單打冠軍的日本球手；明年她肯定以再為日本網壇創歷史為目標－－贏得日本首面奧運網球金牌。