新冠肺炎｜印度牛津疫苗工廠大火致5死　現有存貨及產能不受影響

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-22 03:15

英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗由印度血清研究所（Serum Institute of India）負責生產。該研究所位於浦那（Pune）一棟大樓1月21日下午發生大火，5人喪生。該研究所強調，大火並未影響疫苗生產。

印度血清研究所是全世界產量最高的疫苗製造商，位於當地西部城市浦那、正在興建的廠房起火後，該研究所稱，大火沒有影響現存的約5,000萬劑疫苗，涉事大樓只是為了擴大疫苗產量而建造的新設施，生產疫苗亦未受影響，公司還有其他可用設施。

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

研究所行政總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）在Twitter上表示：「經過進一步調查，我們了解到，不幸的是，某些（人）在事件中失去生命。我們深感悲傷，並向遇難者家屬表示我們最深切的慰問。」

印度血清研究所位於浦那一間正在興建的廠房1月21日發生大火，濃煙直捲半空。（Reuters）

研究所所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）政府指，火警可能由建築地盤內的電線短路引起。浦那市長莫霍爾（Murlidhar Mohol）表示，暫時未清楚廠房受破壞程度。