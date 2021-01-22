新冠肺炎｜印度牛津疫苗工廠大火致5死　現有存貨及產能不受影響

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗由印度血清研究所（Serum Institute of India）負責生產。該研究所位於浦那（Pune）一棟大樓1月21日下午發生大火，5人喪生。該研究所強調，大火並未影響疫苗生產。

印度血清研究所是全世界產量最高的疫苗製造商，位於當地西部城市浦那、正在興建的廠房起火後，該研究所稱，大火沒有影響現存的約5,000萬劑疫苗，涉事大樓只是為了擴大疫苗產量而建造的新設施，生產疫苗亦未受影響，公司還有其他可用設施。

研究所行政總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）在Twitter上表示：「經過進一步調查，我們了解到，不幸的是，某些（人）在事件中失去生命。我們深感悲傷，並向遇難者家屬表示我們最深切的慰問。」

印度血清研究所位於浦那一間正在興建的廠房1月21日發生大火，濃煙直捲半空。（Reuters）

研究所所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）政府指，火警可能由建築地盤內的電線短路引起。浦那市長莫霍爾（Murlidhar Mohol）表示，暫時未清楚廠房受破壞程度。

英媒：世衛擬快速批准多款疫苗　國藥與科興疫苗最快3月獲批
新冠疫苗｜復星醫藥傳與德國BioNTech在中國建設疫苗生產基地
新冠疫苗｜美國醫生接種輝瑞疫苗16天後亡　生產商與遺孀各說各話
新冠肺炎｜英媒：牛津準備研發新版疫苗應對變種病毒株
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。