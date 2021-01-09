新冠疫苗｜美國醫生接種輝瑞疫苗16天後亡　生產商與遺孀各說各話

終年56歲的美國醫生邁可（Gregory Michael），生前接種美國輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，但在16天後死亡。遺孀稱丈夫是「死於對新冠疫苗的強烈反應」。

輝瑞方面與死者遺孀有不同的說法。它1月7日向英國《太陽報》發聲明說，已知道這個案，但相信他的死與疫苗沒任何直接關係。輝瑞稱這是非常不尋常的、嚴重血小板減少症臨床病例。這種疾病會降低人體血液凝結以及阻止內出血的能力。

邁可的妻子Heidi Neckelmann在社交媒體Facebook發文稱丈夫是支持接種疫苗的人，但她相信接種疫苗不是對所有人都好，呼籲大家了解注射可能引致的副作用。她說：「不要讓他白白死去，請讓這資訊成為新聞。」

美國醫生邁可的遺孀稱他接種新冠疫苗後16天去世，稱丈夫是「死於對新冠疫苗的強烈反應」。圖為邁可生前的照片。（Facebook）

Heidi Neckelmann稱邁可接種3天後在腳和手出現大現大量瘀點，並在求醫後被發現血小板計數（platelet count）為零。

他之後因被診斷患上特發性血小板減少性紫癜（acute ITP）被送入醫院深切治療部，一組20人的醫生在2周間致力提高邁可的血小板計數，但徒勞無功。Heidi Neckelmann稱他接受手術前2天患上出血性中風（Hemorrhagic Stroke），數分鐘內去世。

他是2020年12月18日接種疫苗，2021年1月3日晚至4日早上去世。

邁阿密－戴德縣（Miami-Dade）法醫辦公室的營運總監卡普拉拉（Darren Caprara）1月5日完成對解剖邁可的遺體，稱樣本已交美國疾病控制和預防中心（CDC）進行檢測。卡普拉拉說一切未有結論，仍有待確認。