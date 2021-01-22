特朗普時代官員遭中國制裁　共和黨要求拜登政府強硬回應

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-22 09:00

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日宣誓之際，中國政府就宣布制裁多名特朗普（Donald Trump）的官員。多名共和黨高層1月21日向拜登政府施壓，要求就事件向中國作出強硬回應。

路透社21日報道，拜登政府有意尋求共和黨支持「擊敗中國」的政策，於是指北京的制裁「既無成效而損人利己」，並敦促共和及民主兩一同譴責，並批評中國企圖令美國撕裂。

新任國務卿布林肯（Anthony Blinken）在參議院提名確認聽證會上說，中國比任何其他國家對美國構成的挑戰都更大。他認為，建立一個對抗北京的兩黨政策，是有廣泛意願基礎。

參議院外交關係委員會的資深共和黨人里施（Jim Risch）在Twitter表示，北京「已經在測試拜登政府是否將會對中國採取更強硬、更具競爭力的方針政策。」他強調共和和民主兩黨必須共同向北京表明，他們在捍衛美國利益方面不會退縮。

眾議院外交事務委員會高級共和黨人麥考爾（Michael McCaul）則認為，中國的制裁是一種毫無根據的企圖，目的是壓制批評中國在新疆維吾爾及香港等問題的官員。

目前拜登政府未有公布反制措施，一名共和黨眾議院外交事務委員人士透露，華府的手段可能包括反制裁或收緊現有對華政策，並認為北京的最新舉動令雙邊關係更加惡化。另外亦有共和黨人擔心，拜登可能會軟化特朗普的強硬立場，以確保在其他問題上與中國的合作，包括應對氣候變化和朝鮮問題。