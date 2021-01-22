拜登新政｜耶倫：全面檢視特朗普對華貿易政策　聯合盟友對抗中國

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-22 11:36

獲提名出任美國財政部長的前聯邦儲備局主席耶倫（Janet Yellen）1月21日書面回覆參議院財政委員會成員的提問。她表示，新總統拜登（Joe Biden）的政府將全面檢視前總統特朗普（Donald Trump）的對華貿易政策。

耶倫表示，拜登政府將全面檢視特朗普政府對華貿易政策的所有範疇，包括北京實行中美第一階段貿易協議的情況。她指，華府於檢視對華關稅和與盟友商討前，不會於事先作出修改，意味暫時將維持關稅。她提到，新政府的目標是使用所有工具應對中國的濫用經濟行為，追究北京的責任。

圖為2020年12月1日，獲提名出任美國財政部長的聯邦儲備局前主席耶倫發言。（美聯社）

耶倫承諾與拜登緊密合作，接觸盟友，重建橋樑，並實行能夠支持美國繁榮和優先考慮工人的貿易協議。她提到，拜登將會咨詢盟友，共同對中國施壓，「我們需要一個實際對中國帶來有意義壓力的方式」。

被問到會否有機會與台灣簽署貿易協議，耶倫則指，拜登已經表明，對美國工人和基建作出重大投資前，不會簽署任何新的自由貿易協議，「我們自家的經濟復蘇必須是我們最優先考慮的事項」。

美國參議院財政委員會1月22日將表決耶倫的提名，全院最快同日稍後或下周初表決。如果提名獲得通過，她將會是美國首位女財長。