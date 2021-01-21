拜登就任｜桑德斯「爺爺造型」被惡搞　網民製成Meme迷因圖瘋傳

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-21 13:30

美國總統當選人拜登（Joe Biden）1月20日正式成為美國第46任總統。就職典禮上有許多貴賓打扮吸睛，然而，不少網友把目光放在佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）身上，還有人認為準財政部長耶倫（Janet Yellen）的打扮是她心中的最佳造型。

即睇桑德斯與耶倫參加總統就職典禮造型：

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綜合外媒報道，一張就職典禮上桑德斯的照片迅速在網絡上瘋傳，桑德斯坐在椅子上戴着口罩、穿着冬季外套、手戴手套，看起來超鎮定且充滿老爹味。

不少網友嘲笑他的棕色羊毛手套，但這副手套背後卻有着一個溫暖的故事。據報道，這副手套是桑德斯家鄉一名老師透過重新利用的羊毛衫和回收塑膠瓶製成送他的禮物。

桑德斯的照片迅速被網友改成迷因圖，將他放在各種情境像是滑雪場的纜車、博愛座上甚至將他放在月球上都毫無違和感。

另外，也有人指出耶倫的造型最吸睛，走保暖路線的她穿着黑色派克大衣（parka）、戴着口罩和黑手套，腿上還蓋着一條毛毯，堪稱是疫情中最實際的打扮。

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