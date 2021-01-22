拜登上台　美日高官首次電話磋商提及釣魚島

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-01-22 13:39

美日兩國官員在1月21日進行美國總統拜登（Joe Biden）就職以來的首次正式接觸，雙方重點談及釣魚島（日本稱尖閣諸島）問題，美方強調拜登政府將繼續把釣魚島作為《美日安保條約》的適用對象。

據《日本經濟新聞》1月22日報道，日本國家安全保障局局長北村滋1月21日晚，與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）進行約30分鐘的電話會談。

沙利文稱拜登政府確認尖閣諸島是《日美安保條約》第五條的適用對象。

拜登2020年11月在與日本首相菅義偉進行電話會談期間，明確表示《美日安保條約》第5條適用於尖閣諸島。

2021年1月20日，拜登宣誓就任美國總統（點擊查看大圖）：

沙利文就中國船屢次駛入尖閣諸島水域也稱，反對試圖損害日本施政的任何單方面行動。

《美日安保條約》第5條規定：「共同防衛各締約國宣誓在日本國施政的領域下，如果任何一方受到武力攻擊，依照本國憲法的規定和手續，採取行動對付共同的危險。」

報道稱，雙方還商定將為實現「自由開放的印度太平洋」進行合作，並表示將在美國、日本、澳洲和印度的四方框架內進一步加強合作。

雙方會談議題還涉及經濟安全、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、中國和朝鮮地區局勢。