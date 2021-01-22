加拿大總督帕耶特被指欺凌下屬　調查報告出爐前辭職

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-22 21:30

在一份有關加拿大總督帕耶特（Julie Payette）涉及欺凌下屬的調查報告出爐前，她1月22日稱已向總理杜魯多（Justin Trudeau）請辭。她是以個人理由辭職，並稱部分原因是其父健康狀況變差。

她發布聲明，就總督府內部緊張情勢致歉。

加拿大電視有限公司（CTV）引述消息稱，是杜魯多20日在總督府麗都廳（Rideau Hall）與她對話期間，要求她辭職。

杜魯多就她離任發簡短聲明，稱每一位在加拿大政府工作的員工，都有權在健康及安全的環境下工作。

圖為2017年7月13日帕耶特在加拿大國會山莊獲委任為下任加拿總督時，她與加拿總理杜魯多一同出席記者會。（Reuters）

加拿大媒體2020年7月引述麗都廳消息人士稱，帕耶特多次對內部職員言語虐待，會對人吼叫以及公然侮辱人，續有職員因此辭職。政府下令實行獨立調查，預期報告內容會對她有不少批評。

帕耶特在聲明中稱對調查表示歡迎，但不同意報告對她領導作風的描述。

加拿大總督是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在加國的代表。帕耶特是2017年在總理杜魯多推薦，再由英女王任命成為加拿大總督。帕耶特原本的任期是5年。