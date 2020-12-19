杜魯多：中國任意拘留加拿大公民損害自身利益

兩名加拿大公民於中國被扣接近兩年。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）12月18日形容，北京的做法損害自身利益，重申將繼續爭取釋放二人。外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）則堅持組建國際聯盟營救二人。

杜魯多表示，中國不明白加拿大是尊重法治的國家，繼續扣押康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），指對此感到沮喪。他強調，加拿大不會接受脅迫外交和任意拘留。他形容，中國的態度和做法沒有改善與世界任何國家的關係，甚至損害自身利益。

有傳美國和華為副董事長孟晚舟協商認罪協議，杜魯多本周較早前接受訪問被問到是否認為被扣者兩個家庭新年前將有好消息，他回答說：「我當然希望如此。」被再問到有關事情時，杜魯多周五表示，仍然希望可以收到好消息。

圖為2020年12月7日，加拿大總理杜魯多於渥太華出席記者會。（美聯社）

商鵬飛積極組建國際聯盟營救二人。他接受加拿大通訊社訪問時反駁中方批評，強調將做認為最符合加拿大利益的事情，對於捍衛價值和原則、加拿大利益以及兩名被扣公民的時候，絕對不會向中國學習。