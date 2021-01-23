【英國貨車39屍案】四名涉案男子被判入獄最少13年

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-23 00:05

英國東部埃塞克斯郡（Essex）2019年10年發生貨櫃車藏屍事件，當地法院在1月22日宣判，4名被告分別入獄13至27年。

事件發生於2019年10月23日，英國警方在埃塞克斯郡一個工業區內的一輛貨櫃車內發現39名越南人遺體，包括10名年輕人，其中兩名死者為15歲男孩。涉事貨車從比利時澤布呂赫（Zeebrugge）經渡輪駛至英國。

其中一名被告、在英國駕駛涉事貨車並打開該貨櫃的北愛爾蘭司機魯賓遜（Maurice Robinson）去年4月8日於法院承認39項誤殺罪名，被判入獄13年4個月；將貨櫃運往澤布呂赫港的司機夏里森（Eamonn Harrison）亦被裁定誤殺罪名成立而入獄18年。

另外兩名被告休斯（Ronana Hughes）及尼卡（Gheorghe Nica）就因為被指是該宗偷渡案的主犯，分別遭判20及27年監禁。

裁判官宣判時指出，案件毫無疑問是精心策劃，並運作已久而有利可圖的偷渡罪行，其主要對象都是越南人。他表示，該批越南人藏身的貨櫃在橫渡英倫海峽時，貨櫃內的二氧化碳濃度上升，室內溫度升至攝氏40度，他們雖然嘗試與外界接觸和打開貨櫃，惟最終徒勞無功，而且痛苦地死亡。