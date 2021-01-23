新冠肺炎｜約翰遜：英國變種病毒或可能更致命

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-23 02:10

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月22日表示，初步證據顯示在當地變種的新型冠狀病毒（COVID-19）可能更致命。

約翰遜在首相府舉行疫情簡報會，稱當局接獲通知，指英國的變種病毒不但有更高傳播速度，而且有迹象顯示該款最先在倫敦及英格蘭東南部發現的變種病毒可能會導致更高致命率。

英國政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）則提到，以一名60多歲男士為例，每1000人確診，平均就可能在10人喪生。不過假如感染變種病毒，每1000名確診者之中，或有大約13、14人死亡。

目前英國的疫情持續嚴峻，當地在22日新增40,261人確診，比前一日的37,892人明顯上升，感染人數亦突破350萬。另外全國再多1,401人死於疫情，至今一共有95,981人喪生。約翰遜表明，感染率仍然高企，因此不排除採取更多行動保障邊境，阻止新變種病毒流入。同時政府對疫苗計劃有信心之前，都不會考慮放寬嚴格的抗疫措施，但他希望疫情放緩後，可以優先安排學校復課。

現時英國的疫苗接種計劃的進度理想，截至22日，當地共有538萬人接種首劑疫苗，其中409,855人是在過去24小時內接種，打破新高。約翰遜強調，根據目前證據，現有的疫苗對原本及變種病毒仍然有效。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：