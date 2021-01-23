伊朗最高精神領袖張貼恐嚇特朗普圖片　稱為蘇萊曼尼報仇

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-23 05:25

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）1月21日在網上轉發一張威脅殺害美國前任總統特朗普（Donald Trump）的照片，揚言為遭到美軍無人機殺害的伊朗政權2號人物蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）報仇。Twitter在22日封殺一個哈梅內伊的賬戶，指該帳戶偽冒，而且違反使用守則。

一個與哈梅內伊網站有聯繫的Twitter賬戶@khamenei_site在21日上載一張圖片，顯示特朗普在高爾夫球場打球的同時，上方出現一架無人機的巨大陰影。帖文以波斯文寫道：「殺害蘇萊曼尼的兇手和下令殺他的人應該遭到報復」「復仇是不可避免的」「復仇隨時可能發生」。

Khamenei hints Iran could strike Trump while golfing in ominous Twitter threat https://t.co/mSpankNv7M via @The_NewArab pic.twitter.com/3eYP1uDmLh — Araby.org Community (@ArabyOrg) January 22, 2021

Twitter發言人22日向美聯社及路透社表示，該篇帖文違反公司的「侮辱行為政策」及「,不當操縱及垃圾郵件政策」，之後亦指該帳戶屬偽冒戶口，因此已經凍結該帳戶，同時多個張帖該圖片的帳戶亦被禁用。

不過哈梅內伊的英語帳戶，以及其他相關而沒有轉載該圖片的帳戶就不受影響，惟其網站則將圖片放於當眼位置，並附上他在去年12月16日呼籲報復的言論。

蘇萊曼尼是伊朗在中東地區擴張影響力的軍師，亦是伊朗伊斯蘭革命衛隊在外國作戰的「聖城軍」（Qods）的指揮官。他在2020年1月3日於在伊拉克首都巴格達遭美軍無人機殺害。