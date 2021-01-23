新冠疫苗｜接種美國莫德納疫苗　迄今不良反應率約0.03%

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-23 16:13

美國疾病控制和預防中心（CDC）1月22日發布報告稱，截至1月10日，全美共有4,041,396人接種了第一劑美國莫德納（Moderna Inc.）有份研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，有1,266宗不良反應事件（不良反應率約為0.03%）報告，包括10宗過敏反應。

接種後出現過敏性休克情況是罕見。CDC稱根據數據稱，是每100萬劑接種中，發生2.5宗過敏性休克（Anaphylaxis）個案。

根據CDC發布的《發病率與死亡率周刊》（Morbidity and Mortality Weekly Report），截至1月10日，約404萬名已接種第一劑莫德納疫苗的人當中，有10宗過敏性休克個案。

圖為莫德納公司的研究員於實驗室工作。（Reuters）

CDC在1月初公布，美國美國輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新冠疫苗發生嚴重過敏機會率，是每100萬劑接種中，有11.1宗個案。

美國食品和藥物管理局（FDA）2020年12月18日批准莫德納疫苗的緊急使用授權申請。這是繼輝瑞及BioNTech聯合研發的新冠疫苗之後第二款獲批在美緊急使用的新冠疫苗，被允許用於18歲及以上人群，共接種2劑，間隔1個月。