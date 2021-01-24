倫敦平均樓價首破50萬英鎊　英統計部門：港人BNO居留或刺激需求

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-24 03:36

美國傳媒1月20日報道，英國倫敦的平均樓價首次突破50萬英鎊（約530萬港元），而當局在4月增加房產稅，導致非英國居民試圖「搭上尾班車」搶購，因此估計樓價短期內可能進一步上漲。當局亦指，香港BNO持有人獲得英國公民身份的新途徑也可能刺激需求。

彭博社（Bloomberg）20日報道，根據英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）當日公佈的土地註冊處數據，倫敦11月份樓價比去年同期增長9.7％，平均價格達到513,997英鎊（545.3萬港元），是全國平均水平的兩倍以上。儘管有越來越多城市居民因流行病和工作方式的變化而搬到郊外，倫敦內城區樓價漲速度依然比外城區高，英國最貴的地區肯辛頓（Kensington）、切爾西（Chelsea）以及布倫特（Brent）的漲幅均超過20％。

英國的新冠肺炎疫情雖持續，但首都倫敦的樓價卻持續上升。圖為去年12月19日的倫敦攝政街（Regent Street）。（AP）

即使新型冠狀病毒（COVID-19）危機使英國經濟陷入嚴重衰退，擴大了無力負擔房屋首期的年輕人和收成期老年人之間的鴻溝。樓價增長卻同期發生，彭博指因素包括：春季首次全國封鎖後的需求積壓，及由去年7月開始、到今年3月到期的高達1.5萬英鎊的買家印花稅減免優惠。

英國國家統計局說，與其他地區相比，倫敦有相對較高比例的投資性購房，包括現金購買者和海外投資者。相信短期內市中心的需求可能會進一步增加，非居民試圖在4月房產稅增加前搶購，當局亦認為，香港BNO持有人獲得英國公民身份的新途徑也可能刺激需求。