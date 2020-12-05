【星之谷】英國樓市疫後「新風向」　拆解獨立屋勝分層關鍵

買英國樓已經成為香港潮流，明年BNO移民通道打通後，於當地置業的趨勢更一發不可收拾，將成為港人資產組合一個重要部分。不過英國樓種類繁多，目不暇給，最常聽到的問題是：「如果預算鬆動，在英國應該買分層單位定獨立屋？」

這個答案放諸於香港，答案必然是分層單位，原因是這城市寸金尺土，「屋仔」獨立屋屬豪宅級，一般人難負擔，除非是較偏遠的村屋。

但一到英國，情況便截然不同。如果是倫敦以外地方，正常三房單位獨立屋，售價折合後只不過200萬至500萬港元，視乎一手或二手，價錢跟市中心分層單位相差無幾。如果是自住的話，讓自己及家人住好一點、大一點絕不為過，起碼要令離鄉別井變得更有價值。

Work From Home下 獨立屋有市有價

傳統智慧告訴我們，分層單位易租易賣，獨立屋反而要碰運氣「撞客」，交投較稀疏，為甚麼英國會出現這個變化？原來，英國新冠肺炎肆虐這一年期間，當地企業推出在家工作（Work From Home），打工仔慢慢適應之餘，亦發現寬闊居住空間愈來愈重要；開放式（Studio）及一房無露台單位，由於欠「唞氣位」，租務市場呆滯，二手交投也淡靜，反而獨立屋更能滿足需求。

以倫敦為例，根據英國「百年老舖」地產代理公司Hamptons International最新數據顯示，現時分層單位平均要用70天才能賣出，但獨立屋卻只需29天，當中後者業主更經常出現「反價」情況。根據英國「買樓氣氛溫度計」Propcast分析，僅27%放售分層單位找到買家，而「屋仔」獨立屋則高達44%。

地產數據庫LonRes亦表示，倫敦核心單位今年8月至9月總成交，較去年同期下降24%，但獨立屋卻錄得3%升幅！更甚的是，同期倫敦單位成交價下跌約1.8%，但獨立屋卻升6%，高下立見，獨立屋顯得更具投資價值。

校網關鍵因素 有公開資料可查

獨立屋項目一般遠離市中心，看似不利子女升學，但事實是最好的校網通常不在市中心。如果打算移居英國，子女到當地公立學校升學，想知道心儀住宅項目是否鄰近名校，可到校網資料庫Locrating.com輸入物業郵政編號，網站便會顯示物業附近有哪些Outstanding（優秀）或Good（良好）學校，以及項目與這些名校的距離。

要子女入讀著名公立學校，距離是很重要的因素，愈近愈易獲招收，反之亦然。如果是200米以內，而又符合學校其他基本要求，比如宗教信仰，入讀機會便很高。Locrating.com也會顯示名校過往收生紀錄是否覆蓋到有關物業，這些資料相當寶貴，有助提高入學率。

當然，以上論點前設是買家資金鬆動；如果有限，百多萬港元的分層一房單位仍然是首選，畢竟細價樓跌幅有限，但宜揀選核心地段或鄰近名校，承接力較有保證。

最後溫提，買「屋仔」除了著重校網外，也要研究地段、配套、治安、保養等，選擇大發展商承建的屋苑式獨立屋，則萬無一失。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表香港01立場。