巴西原住民入稟國際刑事法院　指控總統博爾索納羅觸犯人道罪行

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-24 06:05

巴西兩名原住民1月22日入稟荷蘭海牙國際刑事法院（ICC），要求調查總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的違反人道罪行，指控他犯下前所未有的破壞環境、殺戮和迫害罪。

法國《世界報》（Le Monde）23日報道，巴西卡雅波（Kayapo）部落的首領梅特克蒂爾（Raoni Metuktire）和蘇魯族（Surui）部落的首領埃爾米爾（Almir Narayamoga Surui）在入稟狀提出，博爾索納羅自2019年1月就任總統以來，當局在沒有採取任何措施的情況下，加速亞馬遜森林的破壞。

他們指，森林砍伐率在一年內飆升了34.5%，原住民領袖被暗殺的人數達到11年來的最高水平，環境部門則倒閉或面臨威脅。因此認為巴西政府的殺戮、強迫轉移當地居民和迫害構成違反人道罪。

1月17日，在巴西首都巴西利亞總統府外，一名示威者戴着一個用葡萄牙語寫着「博爾索納羅下台」的口罩，抗議博爾索納羅的抗疫措施差強人意。（AP）

狀紙亦提到有關情況是過去10年最嚴重，指這是博爾索納羅政策的直接結果，並批評對方企圖消除掠奪亞馬遜財富的所有障礙，認為對亞馬遜森林的破壞直接威脅巴西人甚至全人類。

博爾索納羅政府曾提出立法，放鬆對亞馬遜地區商業採礦、石油和天然氣開採以及大規模農業的限制。環保人士因此正推動將生態滅絕列入對博爾索納羅起訴的罪行。

馬爾代夫和瓦努阿圖曾在2019年12月的國際刑事法院大會上，首次提出有關問題。

1月15日，在巴西亞馬遜州首府馬瑙斯，新冠肺炎患者的家屬帶着空的氧氣樽在供應商門外排隊，等候購買患者所需的氧氣。（AP）

除了原住民問題，巴西的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情同樣成為起訴內容，當地醫護人員曾在去年7月敦促國際刑事法院，調查博爾索納羅在處理疫情時的手法，指控他違反人道罪。梅特克蒂爾12月亦表示，博爾索納羅企圖利用疫情消滅原住民。