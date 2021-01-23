變種病毒襲巴西　反中國疫苗總統能否繼續當「政治生還者」？

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-01-23 12:00

隨着巴西疫情不斷惡化，這場危機越來越像一場政治肥皂劇。其主角呢？就是巴西頗具爭議的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。

早已面臨着世界上最嚴重的疫情之一，巴西最近又受到病毒第二波的衝擊，醫生擔心這可能是由一種傳染性更強的變種病毒引起的。1月11日，消息首次傳出，指巴西出現了兩種新冠病毒變種，其中一種來自已經進入緊急狀態的亞馬遜州（Amazonas state)。

此時，亞馬遜雨林最大的城市馬瑙斯（Manaus）正在面臨着感染率上升和氧氣供應不足的衛生系統崩潰難關。由於該市無力補充日益減少的氧氣供應，導致一些危重病人窒息死亡，引起了全國的關注。此後，衛生機構危機蔓延到周邊的帕拉州（Pará state），該州的城市也開始出現類似缺氧和醫療設備的情況。

疫情引起的政治狂熱

在兩千公里之外的聖保羅市，馬瑙斯的慘況引起了博爾索納羅與其2022年下屆總統選舉潛在對手、聖保羅州長多利亞（Joao Doria）之間的政治鬥爭。

雖然在2018年讓博爾索納羅上台的大選後，多利亞和他是同一個聯盟中的政治盟友，一起反對傳統的左派工人黨，但疫情破壞了他們的聯盟，使他們變成了宿敵。

疫情開始時，作為該國最強大州的州長，他成為了強硬公共衛生管制的倡導者，建議關閉學校並限制商業和公共交通。相反，博爾索納羅堅持國家經濟應該保持開放，並淡化了病毒的威脅，經常拒絕戴口罩或支持社交疏離和封鎖措施。

2021年1月17日星期日，在巴西巴西利亞總統府外，一名示威者戴着一個用葡萄牙語寫着「博爾索納羅下台」的口罩，抗議巴西總統博爾索納羅的疫情應對行動。（美聯社）

雖然在博爾索納羅上任的第一年，輿論一直對他有利，但他在疫情上的立場卻使他遇上政治逆風。可是，從2020年4月開始，靠着每月向約6,700萬巴西人發放的一系列緊急援助款項，卻一度幫助他贏回了巴西人的支持；好景不常，到了12月，「派錢」行動款項開始枯竭，這又再使他的支持率回跌。此等起落不定的民情定義了博爾索納羅在疫情以來的政治命途。

如今，這種政治風向的轉變以及亞馬遜地區醞釀的新危機，為多利亞和博爾索納羅的其他政治敵人提供了一個機會，他們通過強調政府的抗疫失敗來為自己爭取政治分數。

趁着此時馬瑙斯疫情危機的畫面震驚全國之際，多利亞就把握好時機，在聖保羅第一批醫護人員接受科興疫苗注射的活動中，公開對博爾索納羅政府進行抨擊。言論直接指向總統，多利亞說：「疫苗是給你們這些漠視生命、缺乏同情心的專制者的一個教訓。」

Bolsonaro's digital popularity has fallen with vaccine approval, Doria's has risen. Folha. https://t.co/GeHyL4O0hi — Dom Phillips (@domphillips) January 19, 2021

馬瑙斯危機發生後，最高法院法官萊萬多夫斯基（Ricardo Lewandowski）指出了政府在處理緊急情況時的「疏忽行為」，並命令政府提出解決氧氣短缺的應對計劃。1月17日，博爾索納羅的首席檢察官以一份16頁的報告作出回應，為政府的行為辯護，然而報告顯示，州政府和聯邦政府在情況變得危急前早已知道氧氣短缺的情況。

這一披露引發了新一輪的爭議，博爾索納羅繼續迴避責任，1月18日他在向支持者發表演講時宣稱：「我們已經向各州撥款數十億，但對缺乏醫療用品有責任的是各州和市的衛生部長。」

嘲笑中國疫苗 後來被迫索要更多

反對派抨擊總統的同時，該國在批准兩種疫苗緊急使用後，開展全國性的疫苗接種活動。1月17日，巴西批准了中國科興生物和英國阿斯利康疫苗。

然而， 隨蕘巴西研究人員公布了臨床結果顯示，科興疫苗的有效率為50.4%，博爾索納羅對中國疫苗表示反感，稱中國產品不可信。

此後，博爾索納羅政府否決了多利亞提出的購買更多科興疫苗的要求，反而拿出3.56億美元購買印度生產的阿斯利康疫苗。不幸的是，原定運送印度產疫苗劑量的航班在最後一刻被取消，印度政府以缺乏國內使用的疫苗為由，沒有批准向巴西出口疫苗，令巴西政府尷尬不已。

因此，科興疫苗成為巴西唯一可用的疫苗，博爾索納羅被迫放棄了使用阿斯利康的計劃。1月17日（周日），在多利亞舉辦第一批醫護人員接受疫苗活動後，博爾索納羅不得不在全國範圍內發放他一直針對的「中國疫苗」——博爾索納羅有「熱帶特朗普」之稱，其政治傾向與特朗普相同。

2021年1月19日星期二，巴西聖保羅，76歲的Elide Merlini正在等待中國科興生物生產的疫苗，當時正在為居住在公共場所的老年人接種疫苗。（美聯社）

然而，因為他否決了多利亞此前提出的購買計畫，巴西距離疫苗庫存用完只餘幾周的時間，且由於北京還沒有批准運送用於製造更多疫苗所需的原料（疫苗隨後由巴西作本地生產），該國可能很快就會面臨疫苗短缺。這再次引起了反對總統的聲音。多名公眾人物與多利亞一起批評博爾索納羅對科興疫苗的態度，並向總統施壓，要求他吞下自尊心，向中國索取更多他以前嘲笑過的疫苗。

1月19日，進行科興疫苗最大的三期臨床試驗的研究所所長科瓦斯（Dimas Covas），指出巴西現在完全依賴科興疫苗，他要求總統最終支持該疫苗：「既然（科興）疫苗現在是巴西（生產 ）的，那麼總統大概就能夠提起尊嚴去捍衛它，甚至支持他自己的外交部去跟中國政府作（有關）商討了吧。」

科瓦斯補充說：「直到周日（科興疫苗被批准時），疫苗是我們總統的頭號敵人。（指它）一文不值，因為它來自中國；這只是一個沒有絲毫頭緒的人的胡說八道。」

Breaking: New poll shows Bolsonaro’s approval dropping from 37% to 26% as campaign for the far right president’s impeachment intensifies. pic.twitter.com/uRJsRLjfaH — Brasil Wire (@BrasilWire) January 22, 2021

同一天，巴西聯邦立法機構眾議院（Câmara dos Deputados）主席馬亞（Rodrigo Maia）表示，他將與中國大使楊萬明會面，討論貨物延誤問題，同時也對巴西方面缺乏善意表示遺憾：「巴西政府阻礙了與中國的關係。」

一天後，在1月20日的新聞發布會上，多里亞宣稱，「中國政府明顯地對巴西政府不放心」，因為「總統博爾索納羅對中國和『中國疫苗』說了那麼多攻擊和貶低它們的話。」

博爾索納羅在過去經歷了許多爭議。在巴西首次爆發疫情期間，當死亡人數明顯迅速上升時，他對記者直說：「那又怎樣？我很抱歉，但你要我怎麼做？」 儘管他的言論受到廣泛譴責，但他還是避免了彈劾，甚至人氣也有所上升。現在，來自亞馬遜的變種病毒威脅着國家，政府對疫苗政策的混亂也加強了他對手的政治實力。這一次，他還能繼續做巴西的「政治生還者」嗎？