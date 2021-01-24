新冠肺炎｜英國死亡人數迫近10萬　醫學會呼籲縮短接種間隔時間

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-24 09:37

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，政府正加緊展開施打疫苗計劃。截至1月23日，當地已接種586萬人，醫護團體呼籲縮短第二劑施打間隔時間，以免失去保護效力。

圖為1月18日，英國倫敦希思羅機場。英國政府正考慮要求部分境外抵埗人士強制酒店隔離。（Reuters）

英國在過去1天，有3.3萬人確診新冠肺炎，累計362萬人染疫。死亡人數新增1,348人，累計9.73萬人死亡，迫近10萬大關。

政府加快疫苗接種速度，過去1天有47.8萬人接種疫苗，數字創新高。不過政府為讓更多人接種首劑疫苗，延後第二劑施打間隔時間。英國醫學會已致信衛生部門，要求縮短施打間隔時間，由最多12周減至6周。

不過，6周仍超越輝瑞疫苗的建議第二劑間隔時間。輝瑞與BioNTech已警告，他們沒有證據顯示，兩劑疫苗施打間隔超過21天，仍可繼續提供保護力。

英國醫學會聲明亦指出，由於疫苗供給的不可預測性，可能無法保證12周內有第2劑疫苗提供接種。

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另一方面，英國政府正考慮要求來自高風險國家的旅客，在抵埗後強制隔離。英國《每日郵報》報道，來自巴西、南非及其鄰國的旅客，在抵埗後會被直接送往酒店進行隔離。

目前英國政府已要求所有入境英國的旅客提供檢測陰性證明，並在抵埗後在家自行隔離10天。報道亦指政府將加派人員檢查，以確保抵埗旅客遵守防疫措施，進行隔離。