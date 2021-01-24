新冠肺炎｜輝瑞及阿斯利康延遲疫苗供應　意大利：不可接受

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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）1月23日批評藥廠輝瑞（Pfizer）及阿斯利康（AstraZeneca），指對方延遲供應新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗是不可接受，而且嚴重違反合約精神。

輝瑞和阿斯利康日前警告，因為生產問題，導致公司無法按照協議供應歐盟國家，其中阿斯利康在22日指，首批疫苗供應量會比原本估計為低。輝瑞則表示準備改裝廠房以增加產量，因此需要暫時減低出貨量。

孔特在Facebook留言，批評情況不可接受，指意大利的疫苗接種計劃是根據藥廠與歐盟達成的協議份量。他特別指出阿斯利康的進度更令人憂慮，稱當地在今年首季或可能只獲340萬劑疫苗，遠比原本800萬劑的目標低。

Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti. Dapprima...

Posted by Giuseppe Conte on Saturday, 23 January 2021

他表示，藥廠延遲出貨等於嚴重違反合約精神，對意大利及其他國家帶來巨大傷害，揚言會對輝瑞等採取法律行動。

截至23日，意大利民眾已經接種131萬劑疫苗，是繼德國之後，接種率排名第二的歐盟國家，其中近4.03萬人已經完成接種兩劑疫苗。

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