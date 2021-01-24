新冠肺炎｜防疫有破功風險？新西蘭或出現近2個月來首宗社區個案

撰文： 許懿安 何文翰 最後更新日期： 2021-01-24 16:04

新西蘭衛生部門1月24日稱在調查1宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案。它可能是當地自2020年11月18日第一宗社區感染個案。

這名後來確診的56歲女子曾待在西班牙及荷蘭合計4個月，再從英國乘搭飛機返回奧克蘭。

她2020年12月30日回國後在一間酒店接受強制隔離，1月13日離開。她在隔離期間接受2次檢測，結果都呈陰性。

女子來到上周開始出現溫和的徵狀，包肌肉疼痛。她23日進行檢測，結果呈陽性。

她離開隔離設施後，曾與丈夫到過北島30個地方，包括旅遊景點、Airbnb住宿以及商店。

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新西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）稱，當局在假設這位病人已感染一個更具傳染力的病毒株，它是來自英國或南非的其中一種變種病毒，亦有可能來自巴西，或是其他病毒株。

他說暫時未知病人是早已受感染，或是在完成隔離後受感染。但因女子是在隔離結束後10天確診，以及她人已在家，當局視之為「一個可能的社區感染個案」。

新西蘭被視為全球控疫成績良好的地方之一，迄今確診個案不足2000宗、死亡個案26宗。