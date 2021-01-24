新冠肺炎｜以色列領先「疫苗接種競賽」因高效醫療系統全民信任

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-24 19:27

以色列是目前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種推度最快的國家，全國近900萬人口今天已有250萬人接種。以色列是以怎樣的優勢，讓疫苗接種能如此高效快速的進行？

圖為1月3日，以色列烏姆阿法姆一間疫苗注射中心。（Reuters）

以色列不是控制疫情最好的地區，在近日新一波的爆發中每日一度新增過萬宗感染。然而國家為盡快制止疫情，很早便推行接種計劃。以色列在2019年12月20日正式批准使用美國藥廠（Pfizer）以及德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發的疫苗，是最早為推行疫苗接種的國家之一。

與很多國家地區一樣，以色列的疫苗接種同分優先次序，由醫護人員及年老高危的人員為先，再逐步的擴展。22日衛生部門宣布，已為全國250萬人接種，以人口比例來說領先全球。衛生部門更稱會拓展接種計劃至16至18歲的青少年，讓以色列成為首個拓展至青少年接種的國家。

醫療體系健全受廣泛信任

以色列之所以能如此高效率進行接種，最主要是國內的醫療體系健全，範蓋範圍廣闊。以色列有4間非營利的半公營醫療機構（Health-Maintenance Organizations，HMO），服務範圍覆蓋全國，包括穆斯林居住區域、貧民區及沙漠的遍僻地區。HMO在不同地區設立診所及醫院，提供醫療服務。

若果市民不滿意特定HMO提供的服務，每年都有機會切換更合適自己的HMO，讓機構即使不牟利，也持續競爭。這讓以色列的醫療系統備受信賴，有四分之三的以色列人會信任自己的醫生，更有90%的人會認為自己參加的HMO感到滿意。

圖為1月4日，以色列阿什杜德一間注射中心，醫護人員正為一名男子進行接種。（Reuters）

4間HMO共享同一套醫療紀錄系統，因此在接種計劃中能夠更方便地分配各區接種需要，建立數百個接種中心。加上國民信任醫療體系，令政府更容易推動全民接種計劃。

以色列的接種行動並非全然順利。有些人在接種第一劑疫苗後仍然感染新冠肺炎，似乎在接種第1劑後的效果比原先預想的低，有關數據已交予研發疫苗的輝瑞及BioNtech分析。

以色列作為首個接種範圍最廣，推行最快的國家，成為其他國家地區的借鏡參考。同時更重要的，是說明疫苗在接種初期，不可能即時見效疫情快速下降，最少一個月並不足夠。在疫苗推出市面的同時，亦需要保持防疫意識至最後才能戰勝疫情。

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