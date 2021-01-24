拜登就任後首次與杜魯多通話　談及在華被拘2名加拿大人

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-01-24 23:14

美國總統拜登（Joe Biden）2021年1月22日同加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話，雙方談到中國逮捕加拿大公民一事。

白宮1月22日發表聲明稱，拜登和杜魯多1月22日進行通話。通話中，兩人強調了美加關係的戰略重要性，並同意2月份再次對話。

白宮在一份聲明中稱，兩人強調了「美國和加拿大關係的戰略重要性」，並談論了關於抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和應對氣候變化上的合作。

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日就職後，簽署撤銷基斯通輸油管道（Keystone XL）許可的行政命令。杜魯多還在通話中表示失望，拜登稱知道加拿大的失望，但重申致力於保持積極的雙邊對話，進一步深化同加拿大的合作。

杜魯多辦公室在一份聲明中透露，兩位領導人已經同意在2月會面，以推動重啟美國和加拿大深厚持久的關係。

聲明還透露，拜登和杜魯多重申了他們再全球舞台上的共同價值觀和利益。兩位領導人討論了中國任意拘押康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）的問題，並同意進行合作。

聲明稱，兩國領導人重申對多邊機構和聯盟的堅定承諾。