拜登就任｜白宮：拜登就職後首次致電的外國領袖將是杜魯多

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-01-21 12:03

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）1月20日表示，美國總統拜登（Joe Biden）與外國領導人的第一次電話通話將是與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），通話時間預定在1月22日。

2021年1月20日，美國總統拜登、第一夫人吉爾（Jill Biden）和家人們走在白宮前。（AP）

據英國路透社報道，白宮新聞秘書普薩基1月20日在拜登政府的首次白宮簡報會上說，拜登與杜魯多的通話將主要集中在美國與加拿大的關係上，以及拜登發布的撤銷Keystone XL輸油管道許可的行政命令。

普薩基還表示，美國總統拜登目前沒有給前總統特朗普（Donald Trump）或俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）打電話的計劃，而拜登政府首項重要工作是推動國會通過刺激經濟方案。

此外，普薩基宣布，拜登政府還計劃恢復定期與衛生官員舉行的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情簡報會。

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據美國有線新聞網絡（CNN）此前報道，美國總統拜登1月20日就職後，簽署撤銷Keystone XL輸油管道許可的行政命令。加拿大總理杜魯多當天回應稱，他對此感到「失望」。

杜魯多在1月20日的聲明中表示：「我們歡迎（拜登）總統在應對氣候變化方面的承諾，但我們對總統在Keystone XL項目上履行競選承諾的決定感到失望。」

Keystone XL計劃於2008年由加拿大提出，2015年獲得由共和黨控制的國會通過，但遭時任總統奧巴馬（Barack Obama）以環保理由，運用總統權力否決。特朗普（Donald Trump）2017年1月上任總統後簽署行政命令，重啟兩個橫跨美國和加拿大的輸油管項目。