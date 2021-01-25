拜登就任後首個國會挑戰：通過1.4萬億美元抗疫與紓困方案

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-25 16:42

美國新任總統拜登（Joe Biden）在就職演說中，呼籲兩黨與國民團結，應對國家挑戰。拜登的一項涉及1.9萬億美元的疫情舒緩與刺激方案，就是他的第一項挑戰。

圖為1月21日，拜登就職演說結束後的一天，工作人員正拆卸清理國會大樓前的演講席等設施。（Reuters）

美國民主黨雖然目前控制參眾兩院，但參議院因實質只有一票僅差，要通過如此龐大金額的刺激方案，必須獲得兩黨支持。1.9萬億美元對很多共和黨員來說，當然是「太昂貴」而不受歡迎。

拜登的計劃包括向每人額外提供1400美元的津貼，超過了2020年12月通過的600美元津貼。計劃還包括租金援助和食物券，每周的聯邦補貼從300美元增加至400美元，並將失業救濟期延長至9月。

曾表示歡迎拜登演說，並示意願意與新政府合作的共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表示，目前對這種規模和範疇的方案考慮為時過早。共和黨員雖然同意應對疫情與支援國民十分重要，但他們希望援助金額更有針對性，以確保最需要幫助的人能收到支票。

柯林斯指出，拜登提議的刺激性措施目標並不明確，數位參議員對此的響應。

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對於如此龐大金額，意味政府需要對外債貸。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）表示，雖然他樂意與白宮繼續磋商，但稱這些金錢最終很可能是從中國借回來（編按，他的意思應是指通過美國國債），而這些都是非必要的。

白宮亦已表示願意繼續與共和黨員磋商，拜登幕僚長克萊因（Ron Klain）在接受全國廣播公司（NBC）新聞訪問時表示，在參議院迅速確認拜登提名的國防部長和國家情報局局長的人選，可見兩黨共同合作的可能。

克萊因表示，希望如此迅速的行動可以適用於對抗疫情：「因為美國人，不論是民主黨還是共和黨人，都快要染疫犧牲了。」