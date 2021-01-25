半導體全球短缺　日媒：美日德緊急向台灣求助

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-01-25 19:47

以汽車為主，全球面臨半導體短缺的背景下，日本、美國和德國等各國政府正在請求台灣地區提供半導體增產等協助。

半導體供應短缺，包括台積電在內的台灣半導體廠商產品供不應求。（Reuters）

《日本經濟新聞》1月25日報道稱，台灣當局的相關人士1月24日透露：「汽車用半導體在世界範圍出現短缺，自2020年年底開始，從各國接到（讓台灣增加半導體供給）請求。」據稱已接到汽車生產量龐大的德國、美國和日本等的協助請求。

報道指出，各國因製造業零部件短缺而請求特定地區提供增產等協助實屬罕見。

據稱台灣主管制造業的經濟部已要求半導體生產能力強的企業採取增產等措施。已敦促世界最大半導體代工廠商台積電（TSMC）和居世界第4位的聯華電子（UMC）等加快汽車半導體的增產措施。

報道稱，半導體短缺自2020年秋季浮出水面。由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，居家辦公在全球擴大，用於個人電腦的電源管理用半導體首先出現短缺。隨着世界最大的中國汽車市場復甦，汽車半導體也開始短缺。此外，美國對中芯國際（SMIC）實施制裁，加劇了短缺問題。

半導體短缺的影響波及世界大型汽車廠商。德國汽車製造商大眾（Volkswagen）宣布在中國、北美和歐洲壓縮產能。美國汽車製造商福特（Ford）也表示北美的一部分工廠停工。

一名日本經濟產業省的高官表示：「汽車等半導體短缺的行業要求增產的呼聲強烈，半導體短缺至少持續數個月。」