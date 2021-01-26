拜登和默克爾通話　同意加強跨大西洋合作

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-26 08:38

美國總統拜登（Joe Biden）和德國總理默克爾（Angela Merkel）1月25日通電話。拜登表示，有意振興與德國的跨大西洋聯盟關係。柏林方面則指，二人同意新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和其他全球挑戰必須透過更緊密合作來應對。

白宮表示，兩國領袖一致認同全球合作的重要，包括對抗氣候變化、控制疫情和追求平穩全球經濟復蘇。拜登提到，他視美國和北約以及歐盟的合作關係為兩國共同安全和共享民主價值的基石。白宮也指，兩國同意於共同的外交政策重點合作，包括阿富汗、伊朗、中國、俄羅斯、烏克蘭和西巴爾幹。

德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）表示，默克爾祝賀拜登就任，並表達德國願意承擔責任，與美國一起應對國際事務。他指，兩國領袖同意應對疫情需要更多的國際努力，默克爾也歡迎美國回歸世界衛生組織（World Health Organization）。二人也談論到外交政策議題，尤其是阿富汗和伊朗問題，並討論了貿易和氣候政策。默克爾歡迎拜登決定重返《巴黎氣候協定》，並邀請對方於疫情許可的時候最快訪問德國。

圖為2013年2月1日，德國總理默克爾和美國時任副總統拜登於柏林總理府會面。（美聯社）

美國前總統特朗普（Donald Trump）不滿德國軍費開支未達北約所定的標準，加上「美國優先」政策引致加徵關稅，兩國關係因此疏遠和惡化。至於德國和俄羅斯合作的北溪天然氣管道二線（Nord Stream 2）項目則估計將繼續引起爭議。華府兩黨均反對項目，但雙方通話的聲明都未有提起有關事宜。