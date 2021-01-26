彈劾特朗普案已交予參議院　惟裁定有罪機率可能性甚低

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-26 10:09

美國眾議院1月25日正式向參議院提交彈劾前總統特朗普（Donald Trump）的條款，參議院可正式就彈劾特朗普進行聽證及裁決。不過美媒報道指，特朗普會被定罪的可能性十分低。

圖為1月25日，美國國會大樓一批民主黨眾議員前往參議院，準備把彈劾案交予參議院。（Reuters）

特朗普正面臨第二次被彈劾，但儘管在眾議院的表決中有10名共和黨議員倒戈，在參議院定罪需要三分之二的議員贊成。加上50張民主黨員投票，仍需要17名共和黨議員倒戈才定罪。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，有部分共和黨員認為彈劾一個已卸任的總統是違憲，儘管憲法未有寫明必須就「現任總統」進行定罪裁決。同時因距離衝擊國會事件日子漸遠，一些共和黨員的情緒已經消退。

報道引述兩名共和黨參議員科寧（John Cornyn）及威克（Roger Wicker）表示，參議院三分之二投票定罪的可能性十分低。

不過有些共和黨參議員已表明很可能倒戈，羅姆尼（Mitt Romney）指責特朗普的煽動行為明顯是可以彈劾的罪行：「若這不是，哪什麼才是？」

總統拜登（Joe Biden）接受CNN訪問時稱，彈劾案「總要發生」，若不進行彈劾，或有更壞影響。對於參議院最少要有17名共和黨人倒戈才能把特朗普定罪，拜登認為此舉難以成功。