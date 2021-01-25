彈劾特朗普｜美國眾議院將提交特朗普彈劾條款至參議院

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-25 21:33

美國眾議院準備在美國時間1月25日晚上7時（香港時間26日早上8時），將彈劾前總統特朗普（Donald Trump）的條款提交參議院。特朗普被指在任時發表言論鼓勵支持者到國會大樓示威，導致1月6日他們闖進大樓觸發暴亂，5人死亡。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）25日會向參議院提交彈劾上任總統特朗普的議案。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，審訊會在2月8日的一周開始。

剛成為參議院多數黨領袖的舒默24日稱，審訊將會是公平公正，但進程會相對快一些，不會花太多時間，因還有其他很多事要處理。

美國眾議院議長佩洛西在香港時間1月26日早上8時會向參議院提交彈劾前總統特朗普的條款。圖為她12月1日在國會山莊內出席記者會。（AP）

美國憲法規定，參議院需要取得三分二大多數才能夠判處總統有罪，意味除了50位民主黨參議員以外，需要最少17位共和黨參議員倒戈。如特朗普被定罪，參議院可以表決禁止他出任公職，屆時只需要簡單多數就能夠通過。

舒默與參議院少數黨領袖的麥康奈爾（Mitch McConnell）22日就彈劾特朗普達成協議，同意在2月初開始展開審訊。