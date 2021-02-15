天文學家發現「泰坦星」海洋深達300米　可望以潛水艇探索

撰文： 臺北天文館 最後更新日期： 2021-02-15 13:04

康奈爾大學的天文學家在Journal of Geophysical Research發表，土星最大的衛星土衛六（又名泰坦星），它的最大的液態甲烷海˗克拉肯海（Kraken Mare）的中心「水深」至少有300米，足以讓未來的機器人潛艇進入探索。論文作者表示：克拉肯海佔整個星球80％表面液體，除了它之外其他海洋或湖泊的深度和成分都已經被測量過了。之前初步數據表明，克拉肯海至少為35米深。但海太深了，卡西尼號的雷達無法一直探其底部。

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這項發現的數據是卡西尼號在2014年8月21日T104號飛掠任務所收集。當卡西尼號在土衛六表面約965公里處巡航時用其雷達高度計測量，以雷達在液體表面和海底的回波時間差分辨湖泊或海洋的深度，並透過液體的吸收雷達量確認海洋成分。令人驚訝發現是，液體的成分主要甲烷與乙烷混合物，甲烷比例較高，與附近的土衛六第二大海——麗姬亞海（Ligeia Mare）的成分相似。

早期科學家的推測，克拉肯海可能乙烷比例較高，因為它較大且延伸到低緯度。觀測顯示其成分與其他湖海沒有明顯不同，這項重要發現有助於建立土衛六水文系統的模型。研究人員認為土衛六仍有不瞭解之處，尤其是液態甲烷的來源。土衛六的陽光雖然比地球低約100倍，但會使大氣中的甲烷轉化為乙烷，估計只要約1000萬年裡，就會完全耗盡其地表的儲量，這僅佔太陽系歷史的極小部分。工程師正發展於2030年代升空，探測土衛六的湖泊的潛水艇。研究卡西尼號的數據，有助這項計畫發展。

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