新冠肺炎｜全球確診人數突破1億　阿斯利康或提早向歐盟交付疫苗

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-27 10:00

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發超過一年，根據統計，全球的確診人數在1月27日突破1億人，當中有大約四份一患者是來自美國。 目前疫苗開始陸續在各地供應，惟進度受到藥廠影響，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1月26日稱，曾承諾向歐盟供應新冠疫苗的全球製藥巨頭必須交付疫苗。英媒同日引述歐盟官員稱，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）將提前把一部分疫苗運送至歐盟。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至27日上午3時22分，全球累計確診病例已超過1億，有100,032,461宗，其中美國的確診個案達25,362,794宗，印度亦有超過1,000萬人受感染。

疫情至今導致2,149,818人死亡，當中美國佔423,010宗、巴西則有逾21.7萬人喪生。

至於在疫苗供應方面，馮德萊恩26日出席以視像形式舉行的世界經濟論壇（WEF）達沃斯議程（Davos forum），期間說：「歐盟早前已提供資金幫助以建立研究能力和生產設備。歐洲已投資數十億美元來幫助開發世上首款新冠肺炎疫苗。去創造一個真正的全球共同利益。」

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她表示：「（這些）公司現在必須交付（疫苗）。他們必須履行其義務。這就是為什麼我們將建立一個疫苗出口透明度機制。」

歐盟2名官員26日告訴路透社，阿斯利康在25日舉行的2次特別會議上，已提議把開始向歐盟交付疫苗日期從原來的2月15日提前至2月7日，不過公司未說明3月的供貨情況。