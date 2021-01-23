新冠疫苗｜牛津疫苗生產問題　第一季對歐盟交付減少60%

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-23 23:29

阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）稱由於一個廠房生產出現問題，預計第一季交付歐盟27國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗數量減少60%。

這款由阿斯利康與英國牛津大學（University of Oxford）共同研發的疫苗尚待歐盟批准。它料在29日前決定。

阿斯利康發在聲明中稱，如疫苗獲歐盟批准，「初步產量會低於預期」。

一名阿斯利康職員稱，公司本預期3月底前向歐盟27國交付8000萬劑疫苗，但在22日通知歐盟，會減至3100萬劑。

公司亦曾稱，第二季對歐盟國家交付逾8000萬劑，22日卻說，未能表明4至6月的交付目標。

阿斯利康將交付量減少，歸因於合作夥伴Novasep在比利時的廠房生產發生問題。

圖為1月2日，英國牛津大學及藥廠阿斯利康合作研發的新冠疫苗運抵英格蘭一間醫院。（AP）

「牛津疫苗」的儲存，比美國輝瑞與德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發的產品容易，價格也較低，被視為推動多地廣泛接種的要素。但在阿斯利康的聲明出爐，未知對多國接種計劃構成怎樣的影響。

除了阿斯利康，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）的疫苗交付在歐也有延誤。兩間公司1月16日稱，他們會將其新冠疫苗的運送時間延誤限在1周。

法國媒體報道，輝瑞與BioNTech保證，歐盟地區的疫苗運送會自25日那周起回到原來的時間表，自2月15日那周起，運送量會增加。他們稱，要做到這一點，需要對生產程序作出某些修改。

歐盟衞生與食品安全專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）在Twitter上說，歐盟各國政府對阿斯利康削減疫苗初始交付量「深表不滿」，堅持要求阿斯利康明確交付時間表，以便制訂接種計劃。