新冠肺炎｜阿斯利康為何減少向歐盟供應疫苗　原因是技術問題

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-27 23:38

阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）未能如期向歐盟供應足夠新冠肺炎（COVID-19）疫苗，引來歐盟不滿，更威脅要收緊疫苗出口，演變成歐盟與英國之間的爭拗。為何阿斯利康要減少向歐盟供應疫苗？據英國媒體所指，情況由比利時廠房的技術問題導致。

阿斯利康旗下的疫苗是由該公司與英國牛津大學（University of Oxford）共同研發，獲多國採購，但該公司1月22日提醒歐盟委員會，他們原本承諾會於本季向歐盟供應的疫苗會出現明顯短缺，供應量或會減少多達60%。

《衛報》26日報道，阿斯利康稱，旗下一個工廠未能生產足夠的疫苗，它位於比利時，並主要負責生產供應予歐洲的疫苗。

新冠疫苗：圖為1月21日，法國勒卡內一名長者接種新冠疫苗。（AP）

製造疫苗與建房不同

據阿斯利康所指，製造疫苗與興建房屋不同，在興建房屋時，如果牆不夠高，你只需要添加更多磚頭，但製造疫苗屬於生物過程，當生產工序仍在進行，是不可能確定可以生產多少疫苗，產量各有差異。

《衛報》稱，在比利時工廠的生物反應器（bioreactor）中進行的細胞分裂程序（cells dividing），看來出現了產量低的情況。

新冠疫苗：圖為1月11日，英國赫特福德郡疫苗接種中心中的新冠疫苗，它由阿斯利康製藥公司及牛津大學研發。（Reuters）

情況或在其他工廠重現

報道提及，阿斯利康疫苗會在全球不同地方的工廠生產。然而，包括英國工廠在內，任何地方的工廠生產時也有可能遇到比利時工廠的問題。

新冠疫苗：圖為1月25日，歐盟委員會負責衛生和食品安全事務的委員基里亞基季斯在比利時首都布魯塞爾的歐盟委員會總部發言。（AP）

歐盟接種進度落後

英國被認為已為國內10%居民接種疫苗，惟歐盟只為2%人口接種了疫苗。歐盟委員會負責衛生和食品安全事務的委員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）稱，阿斯利康必須遵守它的合約義務。