新冠肺炎｜英國阿斯利康疫苗廠房接獲可疑包裹　生產不受影響

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-28 01:38

英國一間生產由藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的廠房1月27日因收到可疑包裹而疏散部分人員，軍方爆炸品處理組人員亦到場候命，事件中沒有人受傷。而疫苗生產已經恢復正常。

這間工廠位於威爾斯（Wales）雷克瑟姆（Wrexham）工業區，由英國沃克哈特公司（Wockhardt UK）營運，負責製造疫苗的最後步驟，即把疫苗放入注射器或小瓶子內並包裝起來。

圖為1月27日，警方身處威爾斯（Wales）霍爾特（Holt）雷克瑟姆（Wrexham）工業區一間工廠附近。（AP）

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該公司說：「雷克瑟姆的英國沃克哈特公司今天早上在現場收到一個可疑包裹。所有相關部門均立即接獲通知並參與進來。」「根據專家建議，我們已撤離現場部分（人），正待全面調查。我們的員工安全和業務連續性仍然至關重要。」

英國廣播公司（BBC）同日引述當時身處現場附近的人稱，自己在當時早上11時35分聽到爆作聲，未知聲響來源，警方現已封鎖道路。警方證實一個拆彈小組已到場處理，並稱確保該可疑物品安全後，當局已經取走作進一步分析。

英國首相府及威爾斯首席大臣已經得悉事件。