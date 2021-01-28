疫苗供應為何出現問題？　剖析疫苗製造小知識｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-28 16:45

世界多國陸續展開新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種，但多間疫苗公司先後表示疫苗供應困難，拖慢多國疫苗部署步伐。疫苗產能不足成為了今天疫苗短缺的最大問題，為何疫苗的生產會出現阻滯？

圖為1月15日，在德國一間疫苗注射中心，一樽莫德納的新冠疫苗。（Reuters）

疫苗生產製造方法

疫苗的生產製造有很多種方法，以流感疫苗為例，是利用雞蛋，把病毒打入胚胎蛋中。待病毒在感染蛋的胚胎大量複製，再破蛋抽取病毒液，經過純化、減毒、過濾等，製作成流感疫苗。因此在施打流感疫苗前，其中一個要注意的是否對雞蛋過敏。

新冠病毒因不會感染蛋的胚胎，因此疫苗製作不會利用蛋進行，而使用不同技術的疫苗製作方式亦不同。如利用mRNA技術的輝瑞（Pfizer） / BioNtech的疫苗，由於有效成份只是分子，因此可全依賴合成製造，不需要利用生物，如活病毒、細胞培養等，理論上較流感疫苗更容易製造，可以快速地大量生產。

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原料製造出現障礙

那為何疫苗生產會出現阻滯？阿斯利康在接受意大利《共和國報》（La Repubblica）訪問時表示，那是因為他們的原料製造出現問題。疫苗有多個原材料製作而成，而各原材料由多間工場製造，但有工場製作進度未如理想，至於為何出現問題則未詳細提及。

至於美國輝瑞疫苗的阻滯則無法得知，美國全國廣播公司（NBC）曾嘗試致電輝瑞、莫德納（Moderna）、政府部門，均無法獲得答案，對方亦無法回答NBC記者查詢目前疫苗的生產情況。因此未知是疫苗生產哪一個階段出現障礙，導致產能不足。

為避免疫苗接種計劃大幅延誤，多國均有考慮採購多種不同疫苗，以應付所需。相信當更多的疫苗通過第三期臨床測試，全球將會有更多選擇，填補不足。