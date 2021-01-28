新冠肺炎｜世衛專家於武漢解除隔離　離開酒店進行實地工作

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世界衛生組織（World Health Organization）派出專家組前往武漢調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的源頭。專家按照規定於酒店接受兩周隔離，1月28日隔離期結束離開酒店，出發進行實地工作。

身穿全副防護裝備的工作人員將專家的行李載上旅遊巴，包括兩件樂器、一個啞鈴和四張瑜伽墊。專家組下午3時左右離開酒店登上旅遊巴，期間未有與記者交談。暫時未知他們的目的地。

專家組成員荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，他們是科學家，不是政客，將會從科學角度看待調查。她指，團隊過去兩周與中國的科學家進行視像會議，討論他們知道和不知道的事情。她提到，以往追溯疫情爆發源頭需時數年，提醒要耐心等待調查結果。

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