新冠肺炎｜世衛專家於武漢解除隔離　離開酒店進行實地工作

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-28 16:11

世界衛生組織（World Health Organization）派出專家組前往武漢調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的源頭。專家按照規定於酒店接受兩周隔離，1月28日隔離期結束離開酒店，出發進行實地工作。

身穿全副防護裝備的工作人員將專家的行李載上旅遊巴，包括兩件樂器、一個啞鈴和四張瑜伽墊。專家組下午3時左右離開酒店登上旅遊巴，期間未有與記者交談。暫時未知他們的目的地。

Day 14 of our quarantine in Wuhan!! Slightly sad to say goodbye to my “gym” & my “office” where I’ve been holed up for last 2 wks!! (Clue - It’s all in the same room...). Moving into next phase of work now w/ @WHO mission team & China counterparts. pic.twitter.com/SC75H70WMK — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 28, 2021

專家組成員荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，他們是科學家，不是政客，將會從科學角度看待調查。她指，團隊過去兩周與中國的科學家進行視像會議，討論他們知道和不知道的事情。她提到，以往追溯疫情爆發源頭需時數年，提醒要耐心等待調查結果。