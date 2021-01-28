新冠肺炎｜澳洲智庫：新西蘭抗疫表現最好　美國幾乎排名榜尾

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-01-28 12:22

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）1月28日公布的國家或地區抗疫表現排行榜顯示，新西蘭、越南和台灣排在前3名，英國和美國幾乎排在最後；中國則被排除在外。

路透社報道，洛伊研究所1月28日發布了世界近100個國家或地區抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情表現的指數報吿。抗疫表現指數顯示，新西蘭、越南和台灣排在前3名，英國和美國幾乎排在最後。

該研究所以缺乏可公開獲得的數據為由，未將中國大陸列入該指數報吿。

排名前10位的其他國家還包括泰國、塞浦路斯、盧旺達、冰島、澳洲、拉脱維亞和斯里蘭卡。這些國家報吿的病例和死亡人數在總數和人均方面都較少。

報吿總共對98個國家或地區在出現第100宗確診病例後的36周內的表現進行評估，使用的數據截至2021年1月9日。

美國確診病例超過2,500萬宗，排在第94位，印度確診病例超過1,100萬宗，排在第86位。英國是歐洲死亡人數最多的國家，排名第66位。

該報吿稱，亞太國家在遏制疫情方面最成功，歐洲和美國則被迅速蔓延的疫情「迅速壓倒」。

總部位於悉尼的洛伊研究所在其分析中表示：「各國（或地區）之間的經濟發展水平或政治制度差異對結果的影響，不像人們通常認為或公開的那樣大。」

報吿稱，「整體而言，人口較少、社會凝聚力強、機構能力強的國家（或地區）在應對全球危機（如流行病）方面具有相對優勢。」