三藩市為反種族歧視要44間學校改名　不再用華盛頓及林肯等人命名

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-28 22:08

美國三藩市教育委員會（San Francisco Board of Education）1月26日晚上投票通過一項決定，會把市內44間以種族歧視、蓄奴或殖民有關人士命名的學校改名，當中包括以國父華盛頓（George Washington）及前總統林肯（Abraham Lincoln）命名的學校。

需要改名的學校包括以華盛頓和傑斐遜（Thomas Jefferson）兩位前總統為名的學校，因這兩人曾經蓄奴，另外美國國歌歌詞作者斯科特・基（Francis Scott Key）命名的學校，同樣在名單之列。

令人意外的是，解放奴隸的代表人物林肯「躺着也中槍」。這是因為當地部分人士認為，他在殺害美國原住民一事上扮演角色。

1862年達科他州戰爭（Dakota War）後，時任總統林肯曾下令執行對38名蘇族（Sioux）人的絞刑處決，另有265人獲減刑，據美聯社過去報道，林肯當時經過審視後作出決定，認為有證據顯示該38人犯下殺人或強暴的罪行。

這次三藩市教育委員會決定更改校名的決策，在當地也引發激烈爭議，批評者包括三藩市現任市長布里德（London Breed），她是該市首位黑人女市長。