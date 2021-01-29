美國軍方重申支持台灣　不認為局勢將演變成為衝突

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-01-29 10:38

美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）1月28日重申對台灣自衛的長期支援，並表示中國大陸和台灣之間的緊張關係沒有理由「導致任何類似對抗的情況」。這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，軍方首次就兩岸緊張局勢發表聲明。

柯比表示，中國國防部將台獨行動等同於戰爭的言論「使人遺憾」。他說：「我們認為（中國國防部）的評論是使人遺憾，顯然與我們履行《台灣關係法》所規定的義務並繼續履行的意圖不相符。正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天（1月27日）所說，我們要尋找與中國合作的途徑，但我們也要履行我們的義務。」

柯比說，美國國防部信守對《台灣關係法》與美中三個聯合公報的承諾，這點沒有任何改變；如國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席參議院聽證會所指，過去數十年來美國對台承諾獲得跨黨派支持，任內也會同樣支持台灣。他強調：「我們（美方）有義務協助台灣自我防衛，這會持續下去。」

柯比說，五角大樓「不認為台灣問題的緊張局勢會導致任何類似對抗的情況」。被問到美國是否準備好捍衛台灣抵抗可能的中國入侵。柯比雖然不願回答假設問題，但表示：「美國軍方仍然於不同方面做好準備，履行我們於地區的安全承諾」。